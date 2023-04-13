Hizmet değil başka heves peşindeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni'nde 6’lı Masa’ya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. “Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde işte metro yatırımları var” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla biz inşa ettik.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

ŞEHİRLERİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ

“İstanbul'da da benzer bir durum yaşanıyor. Niye? Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor. Ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz.”

YAPACAKLARIMIZIN GİRİZGAHI

14 Mayıs’ın, Cumhuriyet’in yeni asrındaki yol haritasını belirleyecek olması bakımından önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdi Türkiye Yüzyılı'yla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, Büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını bundan sonra yapacaklarımızın temeli, girizgahı olarak görüyoruz. Biz bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor.”

DERS VERECEĞİZ

“Bay bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ona şu kadar, buna şu kadar, birisine bu kadar yetmez ki 6'lı Masa hepsinden doyması lazım. 7'li masa var, o da masanın altındaydı, çıktı. Şimdi soruyorum. İP, sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan hep masadan kaçtın gittin? Hani sen milliyetçiydin, hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal, terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niçin partisinde değil de parlamentoda görüşmeyi yaptı? Şimdi ne yaptılar, partilerinin adını da değiştirdiler, yeni bir isimle ortaya çıktılar. Bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız?”

DOLGU MALZEMELERİ

“Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti. Millete umut diye pazarladıkları masaya ‘Kumar masası, noter masası’ dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler.”

Cenazeler ortadayken koltuk kavgasına tutuştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Burada katılımcılara seslenen Erdoğan, depremin ilk anından itibaren seferber olduklarını belirterek, enkaz altından yüzlerce can çıkaran kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Belediyelerin de yaraların sarılmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Erdoğan, “Özellikle partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik. Diğer partilere mensup belediyelerden de gayretle çalışanlar olduğunu biliyoruz” dedi. Muhalefetin ‘devlet yoktu’ propagandasına da tepki gösteren Erdoğan, “Kimin milletinin derdiyle dertlendiği, kiminin istismar peşinde koştuğu ortaya çıktı. Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne milletimiz affedecektir” ifadelerini kullandı.

Masada arıza çıkarana dağdan ayar veriliyor

Muhalefetin kirli bir ortaklık kurduğunu belirten Erdoğan, “Gerçekten de yürek sızlatan tabloyla karşı karşıyayız. PKK yedili masaya desteğini Kandil’den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim Kandil’den verilen talimatlarla yola giden bu Bay Bay Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız... Ve demokrasi sandığına bunları... Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo’yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış. Neymiş hukuk devletinde ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız, yetmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş katır silahtar” dedi.

Bunları siyasi mevta yapacağız

Muhalefetin terörle mücadele konusundaki tavrını değerlendiren Erdoğan şöyle konuştu: “Bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği yönünde bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için operasyonların devam edeceğine yönelik söz duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız. Yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Dikkat edersiniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak gibi derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyelerin başkanları onlarda değil mi? Bir eseriniz olsun be. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar gerisindeki gerçek niyetleri saklayamazlar. 14 Mayıs’ta bunları siyasi mevta yapmaya hazır mısınız?”

Milletimiz işi ilk turda bitirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerini ilk turda kazanmayı hedeflediklerini söyledi. CNN Türk’te soruları cevaplayan Erdoğan, 6’lı masada dönen koltuk pazarlıklarını eleştirdi. Erdoğan, “O karanlık koalisyonlar dönemini, kirli bakanlık pazarlıklarını yaşatmak istemiyoruz. Güneş Motel yerine yeni yerler tahsis edip pazarlık yaptılar” dedi. Seçimleri galibiyetle tamamlayacaklarını dile getiren Erdoğan, “Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili ‘Bize yürüyün’ diyor. Meydanlarda bunu görüyorum. Bağcılar’da Pendik’te gördüm. Burada bir tecrübe var. Milletimin işi zora sokmadan bitireceğine inanıyorum. Bu kararlığı da gördüm. Milletim işi hiç zora sokmadan bitirecektir” ifadelerini kullandı.

AKM-Gar-Kızılay metrosu açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nın, 3,3 kilometre uzunluğa, 3 istasyona sahip olduğunu bildirdi. Bu metro hattı ile gar istasyonu üzerinden yüksek hızlı trene, Başkentray’a ve Ankaray’a aktarma yapılabileceğini belirten Erdoğan, Adliye İstasyonu’ndan Başkentray’a geçilebileceğini, Kızılay istasyonu üzerinden ise Batıkent-Çayyolu ve Ankaray metrolarına erişilebileceğini aktardı. Erdoğan, “Bu hattın ülkemize, karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak” dedi.

İstanbul mitingi 7 Mayıs’ta

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın miting programı netleşmeye başlıyor. Ramazan ayından sonra büyükşehirlerde programlarına ağırlık verecek olan Erdoğan’ın seçim gününe kadar 40 il’e gitmesi planlanıyor. Erdoğan, 29 Nisan’da İzmir’de, 7 Mayıs’ta ise İstanbul’da seçmenle buluşacak. Toplu açılış törenlerinde de vatandaşlara hitap edecek Erdoğan, deprem bölgesindeki illere de ziyaretlerini sürdürecek.

Ayrım yapmadan her eli sıkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda bir araya geldiği AK Parti milletvekili adaylarına 14 Mayıs seçimlerinin ve Türkiye Yüzyılı’nın önemine dikkat çekti. Erdoğan, yeni takımına şu talimatları verdi: “Sahaya çıkacaksınız. Gitmedik yer kalmasın. Her eve gidin, hiçbir şekilde ötekileştirmeden, ayrım yapmadan herkesin elini sıkın. Seçimler sadece Türkiye için değil, İslam âlemi için de önemli. Onun için çok çalışacaksınız.”

BTP Cumhur’u destekleyecek

Büyük Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyecek. Genel Başkan Hüseyin Durmaz, daha önce Yüksek Seçim Kurulu’na verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyleyerek “Adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz. Var gücümüzle Cumhurbaşkanı’mızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz” dedi.







