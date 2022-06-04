​Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü: 25 günde 300 bin lira kazanıyor.

Kadirli’nin Kümbet köyünde bulunan 5 dekarlık arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova’nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti. Ekildikten sonra 2’nci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 5 dekarlık araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 35 ile 40 TL’den alıcı bulduğunu söyledi.

25 GÜNLÜK HASATTAN 300 BİN LİRA GELİR

Böğürtlen hasadına başladığını belirten Soytorun 25 gün sürecek hasat sonrası 300 Bin TL gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca böğürtlenin bağışıklık sisteminin dostu olduğunu belirten İsmet Soytorun, “Böğürtlen üretimine 15 yıl önce başladım. İlk kurduğum bahçe 8 dekardı. Şu anda 5 dekar üzerinde erkenci bir çeşit olan boysenberry böğürtlen çeşidi ile yetiştiricilik yapıyorum.

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CİDDİ TALEP VAR

Yetiştiricilik yaptığım alanda bu yıl 1,5 ile 2 ton aralığında ürün almayı düşünüyorum. İki gün önce hasada başladık. Sezon boyunca 20-25 gün süreçte ortalama 300 Bin lira para kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü dışarıdan dondurma üreticileri, pastaneciler ve toptan alıçların ciddi manada böğürtlene talepleri çok yüksek. Ortalama satış fiyatımız kilogramı şu anda 35-40 TL civarında Perakende olarak da hem insanlara tanıtmak hem de ürünümüzün tadına baktırmak adına tarlamızın kenarında satış yapıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde de bağışıklık sistemi çok tartışılırken özellikle antioksidan kapasitesi çok yüksek bu ürünün buda ürünümüzün popülerliğini arttırdı. Bu durum hem gelirimizin hem de ürün fiyatının artışına da sebep oldu” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu. <br>​<br>​ Akzambağın yağı ve polenini de satmaya başlayan Aydemir, emekli maaşını 5'e katladı.Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin avrodan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu. Dört yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışan Aydemir, bahçesi olanlara zambak üretimi yapmayı tavsiye etti. Soğanından çiçeğine para ediyor<br>​<br>​ Kısa sürede bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Aydemir, “Gerek yurt içi gerek yurt dışından yoğun bir talep var. Şu anda çay üretimine başladık. Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor. Poleni ile yağının kilosu 5 bin avrodan satılıyor\" dedi. Akzambak yüzlerini güldürdü<br>​<br>​ Akzambak hasadına sabah erken saatlerde başladıklarını ifade eden Aydemir, “Polenini ayrı çiçeğini ayrı topluyoruz. Topladıktan sonra ayıklıyoruz. Kurutuyoruz veya reçel yaparak yaş olarak mayalıyoruz. Temiz hava çiçeklerin içinde mis gibi kokunun içinde çalışmak zevk veriyor. Güzel bir uğraş, karlı iş. Hem para kazanıyoruz. Hem de çiçeklerin içinde yaşayıp gidiyoruz. Akzambaklar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Herkese tavsiye ederim\" diye konuştu. Hayatları değişti<br>​<br>​ Kadriye Aydemir (54) ise, \"'Zambak hayatımızı kurtardı' denecek kadar güzel. Önceden emekli maaşıyla zar zor geçiniyorduk. Şimdi zambak girdi hayatımıza çok güzel bir geliri getirdi. Yani hayatımızı değiştirdi. Çok güzel, uğraşı da güzel. Yani mükemmel hayat veriyor çiçekler\" diye konuştu. Hobi olarak başladı hayatı değişti: Emekli maaşını 5'e katladı Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı değişti.

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