Gündem Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü 25 günde 300 bin lira kazanıyor
OSMANİYE

Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü: 25 günde 300 bin lira kazanıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hobi olarak ekimine başladığı kültür böğürtleni merakını işi haline getiren Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun, bu yıl 5 dekar alana ekimini yaptığı böğürtlenden sadece 25 gün süren hasatta 300 Bin TL kar elde etmeyi bekliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü: 25 günde 300 bin lira kazanıyor
​Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü: 25 günde 300 bin lira kazanıyor.

Kadirli’nin Kümbet köyünde bulunan 5 dekarlık arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova’nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti. Ekildikten sonra 2’nci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 5 dekarlık araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 35 ile 40 TL’den alıcı bulduğunu söyledi.

25 GÜNLÜK HASATTAN 300 BİN LİRA GELİR

Böğürtlen hasadına başladığını belirten Soytorun 25 gün sürecek hasat sonrası 300 Bin TL gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca böğürtlenin bağışıklık sisteminin dostu olduğunu belirten İsmet Soytorun, “Böğürtlen üretimine 15 yıl önce başladım. İlk kurduğum bahçe 8 dekardı. Şu anda 5 dekar üzerinde erkenci bir çeşit olan boysenberry böğürtlen çeşidi ile yetiştiricilik yapıyorum.

CİDDİ TALEP VAR

Yetiştiricilik yaptığım alanda bu yıl 1,5 ile 2 ton aralığında ürün almayı düşünüyorum. İki gün önce hasada başladık. Sezon boyunca 20-25 gün süreçte ortalama 300 Bin lira para kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü dışarıdan dondurma üreticileri, pastaneciler ve toptan alıçların ciddi manada böğürtlene talepleri çok yüksek. Ortalama satış fiyatımız kilogramı şu anda 35-40 TL civarında Perakende olarak da hem insanlara tanıtmak hem de ürünümüzün tadına baktırmak adına tarlamızın kenarında satış yapıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde de bağışıklık sistemi çok tartışılırken özellikle antioksidan kapasitesi çok yüksek bu ürünün buda ürünümüzün popülerliğini arttırdı. Bu durum hem gelirimizin hem de ürün fiyatının artışına da sebep oldu” şeklinde konuştu.

Hobi olarak başladı hayatı değişti: Emekli maaşını 5'e katladı
FOTOĞRAF 5
Title
Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu. <br>​<br>​ Akzambağın yağı ve polenini de satmaya başlayan Aydemir, emekli maaşını 5'e katladı.Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin avrodan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu.
Title
Dört yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışan Aydemir, bahçesi olanlara zambak üretimi yapmayı tavsiye etti.
Title
Soğanından çiçeğine para ediyor<br>​<br>​ Kısa sürede bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Aydemir, “Gerek yurt içi gerek yurt dışından yoğun bir talep var. Şu anda çay üretimine başladık. Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor. Poleni ile yağının kilosu 5 bin avrodan satılıyor\" dedi.
Title
Akzambak yüzlerini güldürdü<br>​<br>​ Akzambak hasadına sabah erken saatlerde başladıklarını ifade eden Aydemir, “Polenini ayrı çiçeğini ayrı topluyoruz. Topladıktan sonra ayıklıyoruz. Kurutuyoruz veya reçel yaparak yaş olarak mayalıyoruz. Temiz hava çiçeklerin içinde mis gibi kokunun içinde çalışmak zevk veriyor. Güzel bir uğraş, karlı iş. Hem para kazanıyoruz. Hem de çiçeklerin içinde yaşayıp gidiyoruz. Akzambaklar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Herkese tavsiye ederim\" diye konuştu.
Title
Hayatları değişti<br>​<br>​ Kadriye Aydemir (54) ise, \"'Zambak hayatımızı kurtardı' denecek kadar güzel. Önceden emekli maaşıyla zar zor geçiniyorduk. Şimdi zambak girdi hayatımıza çok güzel bir geliri getirdi. Yani hayatımızı değiştirdi. Çok güzel, uğraşı da güzel. Yani mükemmel hayat veriyor çiçekler\" diye konuştu.
Hobi olarak başladı hayatı değişti: Emekli maaşını 5'e katladı
Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı değişti.


Hobi olarak başladı şimdi taleplere yetişemiyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz
FOTOĞRAF 8
Title
Sürücü kursunda eğitmen olarak görev yapan Durulmuş, internetten eşek sütünün faydaları ile ilgili gördüğü haber sonrası Çubuk'a bağlı Sünlü Mahallesi'nde hobi olarak 3 eşek yetiştirmeye başladı.<br><br>İlk zamanlar yetiştirdiği eşeklerden elde ettiği sütü ailesi için kullanan Durulmuş, zamanla talep gelmeye başlayınca eşek sayısını artırdı.
Title
İnsanların çiftliğe gelerek eşek sütü aldığını dile getiren 47 yaşındaki Durulmuş, il dışından da talepler olduğunu ve onlara da özel kaplarda süt gönderdiklerini kaydetti.<br><br>Şu anda 9 eşek ve 7 sıpasının bulunduğunu, günlük sağım yaptıklarını dile getiren Durulmuş, \"Eşekler yılda sadece en fazla 3 ay süt veriyorlar. Bu kadar eşeğin sağımından çıkan süt 2,5-3 litre civarında. İnsanlara faydalı olmak için bunları besliyorum. Günlük sağım yapıyoruz. Müşterilerimizin gözünün önünde sağım yapıyoruz, uzaktaki müşterilerimiz için ise canlı yayınla sağım yapıyoruz. Eşekler büyükbaş hayvan gibi süt vermez. Sadece yavrusu olan eşek süt veriyor. En iyisinden 450 gram süt alınıyor. Şu anda 6 eşeğimiz sağılıyor.\" diye konuştu.
Title
Eşek sütünün birçok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini ifade eden Durulmuş, Türkiye'nin dört bir tarafına otobüs ile sütü gönderdiklerini aktardı.<br><br>Eşinin de desteğiyle üretimi ve kapasiteyi büyütmek istediğini belirten Durulmuş, \"Daha iyi ve güzel bir hizmet verebilmek için mahallenin içinden çıkıp kendimize ait bir yaylada ve daha büyük ahırda bu hizmeti vermek istiyoruz.\" dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Hobi olarak başladı şimdi taleplere yetişemiyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi olarak yetiştirdiği eşeklerle süt üretimine başlayan Hamdi Durulmuş, talebin artmasıyla hayvan sayısını 9'a çıkardı.


25 günde 300 bin lira kazanıyor

25 günde 300 bin lira kazanıyor

​Hobi olarak başlamıştı yüksek gelirli işe dönüştü.
Kira ödememek için yaptı

Kira ödememek için yaptı

​Görüntüler hızla yayıldı: Herkes onu konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​Hal düzenlemesi raftan indi.

​PKK'nın çatı örgütü HDK'ya sabah baskını.

Suriyelilerin eve dönüşü hızlanacak.

​Yıkım ekibi geldi düğün yarıda kaldı.

​Provokatör Miço Doğu Akdeniz'de de ateşle oynayacak.

​Uluslararası medya ilk sırada duyurdu.

'​Diyarbakır annelerinin sesi olacağız.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.