Hocalı canisi 32 yıl sonra yakalandı

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan’ın (68) gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1. Karabağ Savaşı’nda sivil Azerbaycanlıların katledilmesinde yer aldığı için uluslararası arananlar listesinde bulunan Haçaturyan’ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adıyla Ermenistan’a geçiş yaparken Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Haçaturyan hakkında, 2013’te “soykırım” ve “halkın zorla yerinden edilmesi” suçlarıyla gıyabi tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi. 22 Aralık 1991’de Ermenistan silahlı güçleri, Hocalı’nın Meşeli köyünü basarak 25 Azerbaycanlıyı katletmişti.