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Hocalı canisi 32 yıl sonra yakalandı

Azerbaycan, Hocalı katliamının sorumlularından Vagif Haçaturyan’ı (68) yakaladı. Haçaturyan, Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi için Ermenistan’a geçerken Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındı. 22 Aralık 1991’de Hocalı’nın Meşeli köyünde Haçaturyan’ın dahil olduğu katliamda 25 Azerbaycanlı hayatını kaybetmişti.

04:00 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vagif Haçaturyan

Vagif Haçaturyan

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan’ın (68) gözaltına alındığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1. Karabağ Savaşı’nda sivil Azerbaycanlıların katledilmesinde yer aldığı için uluslararası arananlar listesinde bulunan Haçaturyan’ın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi adıyla Ermenistan’a geçiş yaparken Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Haçaturyan hakkında, 2013’te “soykırım” ve “halkın zorla yerinden edilmesi” suçlarıyla gıyabi tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi. 22 Aralık 1991’de Ermenistan silahlı güçleri, Hocalı’nın Meşeli köyünü basarak 25 Azerbaycanlıyı katletmişti.



#Azerbaycan
#1. Karabağ Savaşı
#Hocalı katliamı
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