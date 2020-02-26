Gündem Hocalı katliamının hedefi bütün Türk dünyasıydı
İSTANBUL

Hocalı katliamının hedefi bütün Türk dünyasıydı

28 yıl önce bugün 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı Ermenilerce katledildi. Bu mezalimin unutulmaması adına İstanbul Üniversitesi'nde "Hocalı için konuşalım" ismiyle bir panel düzenlendi. Panelde Hocalı katliamını dünya gündemine taşımanın gerekliğine dikkat çekildi. ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı konuşmasında Türk dünyasının Hocalı Soykırımı'na daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtirken, "Ermenilerin 28 yıl önce Hocalı'da yaptıkları soykırımın hedefi yalnızca Azerbaycanlılar değil, tüm Türk dünyasıydı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi'nde geçtiğimiz yüzyılın en büyük facialarından biri olan Hocalı Soykırımı`nın 28. yıldönümü sebebiyle “Hocalı için konuşalım” isimli panel düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi'nde geçtiğimiz yüzyılın en büyük facialarından biri olan Hocalı Soykırımı`nın 28. yıldönümü sebebiyle “Hocalı için konuşalım” isimli panel düzenlendi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabası, 26 Şubat 1992’de Ermenilerin vahşetine tanıklık etti. Üzerinden tam 28 yıl geçen katliamın yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Üniversitesi'nde "Hocalı için konuşalım" isimli panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Agil ALesger, 28 yıl önce Hocalı'da Azerbaycanlılara karşı soykırım yapan Ermenilerin arkasında olan güçlerin, bugün aynı şekilde Türkiye`ye karşı yer aldıklarını söyledi:

Bölgedeki aktörlerin değil, maşaların değiştiğini görüyoruz. Dün maşa olarak Ermenileri kullananlar bugün PKK, IŞİD, Esed ve başka terörist güçleri maşa olarak öne çekiyorlar. Aynı zamanda dün Hocalı`da soykırım yapan Ermenilerin yanında olan Rus zihniyeti, bugün İdlib`de Türklere karşı olan güçlerin yanındadır.

"Hocalı katliamının hedefi bütün Türk dünyasıydı"

Tenzile Rüstemhanlı

Panelde konuşan ATEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Türk dünyasının Hocalı Soykırımı'na daha da hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Ermenilerin 28 yıl önce Hocalı`da yaptıkları soykırımın hedefinin yalnızca Azerbaycanlılar değil, tüm Türk dünyası olduğunu vurgulayan Rüstemhanlı, "Türk kanını taşıyan her kes Ermenilerin ve onların hamilerinin düşmanıdır. Onlar bizleri yok etmek için tüm güçleriyle çalışıyor, planlar hazırlıyorlar. Buna göre de Hocalı Soykırımı gibi Türklere karşı yapılan tüm planlara aynı tutumu sergilemeli ve onların karşısında birlikte durmalıyız. Böyle olmazsa eğer, Hocalı son faciamız olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
FOTOĞRAF 11
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Azerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları için 25 yıldır adalet arıyor.
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Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için hareket geçti.
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Aylar süren saldırılarını 1992'nin 25 Şubat'ında yoğunlaştıran Ermeniler, gece, üç koldan saldırdı.
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Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı.
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Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi, insanların derilerinin soyulması, kafalarının kesilmesi, hamile kadınların süngülenmesi, cesetlerin tanınmaz hale getirilmesi hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı.
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Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'nde bulunan 366. motorize alayının Hocalı Katliamı'nda Ermeni güçlere yardımcı olduğu belirtiliyor. Ermenilerin, 366. alayın bütün araçlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttuğu, Hocalı'ya saldırıda Rus askerlerinin de yer aldığı öne sürülüyor. Azerbaycan Askeri Savcılığının verilerine göre, 366. motorize alayın 18 subay ve askeri katliamda bizzat yer aldı.
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Dönemin Ermenistan Savunma Bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın İngiliz gazeteci Thomas de Waal'a verdiği bir röportajda, Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık. şeklindeki sözleri, Ermeni yönetimin katliamı bilinçli şekilde gerçekleştirdiğinin itirafıydı.
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Azerbaycan, Hocalı'da yaşananları, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ihlali olarak görüyor ve uluslararası kamuoyundan suçluların cezalandırılması talep ediyor.
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin son bildirisinde, Hocalı soykırımı dünya kamuoyunca yasal değerlendirilmesini bulmalı. Ulusal ve uluslararası düzeyde devamlı görülen işler cezasızlığa son verilmesi ve sorumluların adalet mahkemesine çıkarılmasına hizmet edecek.
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Uluslararası kamuoyunu Ermenistan'ın çocuk, kadın ve yaşlılar da dahil sivillere karşı işlediği insanlık suçunu kınama ve Hocalı Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulunuyoruz. ifadeleri yer aldı.
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Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararlar kabul etti.
Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
Azerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları için 25 yıldır adalet arıyor.

"Hocalı Soykırımı'nı dünya gündemine taşımalı"

Panel'de söz alan Azerbaycan Kerkük Kültür ve İşbirliği Merkezi başkanı Melahat Gurbanova ise Hocalı Soykırımı`nın uluslararası alemde tanıtımının yapılması için gösterilen çabaların daha da arttırılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

  • Türkiye`den başka dünya ülkelerinde Hocalı hakkında yeterli seviyede bilgilendirme yok. Son yıllar bu yöndeki çabalarımızı arttırıyoruz, fakat bu yeterli değil. Hocalı Soykırımı'nı dünya gündemine taşımalı ve bu faciayı yapanların hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapmalıyız.

Panelde pek çok isim Hocalı Katliamı'nın unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Panel'de konuşma yapan bir diğer isim olan Prof. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu, Hocalı Soykırımı'nın tüm insanlığa karşı işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek bu faciada eli olan herkesin cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Sarıahmetoğlu şunları kaydetti:

"Hocalı Soykırımı, tüm Türk dünyasına ve insanlığa karşı yapılmış bir cinayettir. Yüzlerce masum insanın katledilmesi, binlerce insanın yaralanması ve kendi yurtlarından uzak düşmesi ile sonuçlanan bu cinayet cezasız kalamaz, kalmamalı."

Panelin sonunda konuşmacılar gençlere sosyal medyada aktif olmaları, #HocalıyaAdalet, #HocalıiçinPaylaş, #JusticeforKhojaly, #ShareforKhojaly hashtaglarıyla twit atıb, yorum yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

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