Hudut Kartalları Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ'cü 6 kişiyi yakaladı

Ekonomi

Büyüme beklentisi yüzde 20

Salgının tüm olumsuzluklarına rağmen yılın ikinci çeyreğinde büyümenin yüzde 20’yi aşması bekleniyor. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan “Ekonomik göstergeler, sanayicilerin büyük bir yatırım motivasyonuna sahip olduğunu gösteriyor. Bu yatırım iştahı desteklenmelidir” dedi.