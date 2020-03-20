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KİLİS

Hükümlüler kahve üretimine soyundu

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesindeki atölyede çalışan hükümlüler, kader arkadaşlarının ihtiyacı için başlattığı hazır kahve üretimini, günlük 20 bin pakete çıkardı. Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, üretim yelpazesini genişleteceklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kilisli hükümlüler
Kilisli hükümlüler

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede hükümlüler tarafından üretilen günlük 20 bin paket hazır kahve, Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor. Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki atölyelerde hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri amacıyla tahin helvasından tekstile kadar çeşitli üretimler yapılıyor. Hükümlüler, cezaevindeki kader arkadaşlarının ihtiyacını karşılamak için başlattığı hazır kahve üretimini kısa sürede artırdı. Cezaevindeki atölyede üretilen hazır kahveler, Adalet Bakanlığına bağlı işyurtları satış mağazaları ile açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında tüketilmek üzere Kilis’in yanı sıra birçok şehre gönderiliyor.

Fotoğraf: Arşiv

MAHKUMLAR ÇALIŞARAK REHABİLİTE OLUYORLAR

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, bu tür çalışmalarla hükümlülerin topluma kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin spor, sanat, kültürel etkinlikler ve çiftçilik gibi birçok alanda eğitim alabilme şansına sahip olduğunu anlatan Durmuş, amaçlarının hükümlülerin cezalarını çekerken aynı zamanda da rehabilite edilmelerine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Durmuş, baklava, tulumba tatlısı, poğaça, aşçılık, pide, lahmacun ustalığı ve tekstil gibi birçok alanda uygulamalı olarak mesleki eğitime tabi tutulan yaklaşık 150 hükümlünün üretime katkı sağladığını anlattı.

YAKINDA ÜRÜN GAMI DAHA DA GENİŞLEYECEK

Sekiz hükümlünün kendilerine verilen eğitimin ardından kahve atölyesinde çalışmaya başladıklarına değinen Durmuş, şöyle devam etti:

“Burada tamamen hijyenik koşullarda üretim yapılmaktadır. Şu anda Türk kahvesi, 3’ü ve 2’si bir arada kahve üretimi yapıyoruz. Yakın zamanda menengiç kahvesi, kapuçino gibi çeşitlerin de üretimine başlayacağız.”

Günlük 20 bin paket hazır kahve ürettiklerini belirten Durmuş, atölyede çalışan hükümlülerin üretimlerinin karşılığını aldığını, her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı da sigortalandığını kaydetti.

Durmuş, tarımsal faaliyetler için cezaevine tahsis edilen arazide, en kısa zamanda meyve ve sebze üretmek için çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

‘TAHLİYE OLDUKTAN SONRA İŞİM HAZIR’

  • Hükümlü Hasan K, ceza infaz kurumunda meslek öğrenme şansı bulduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, “Tahliye olduktan sonra işim hazır, çocuklarımın rızkını bu şekilde karşılamak istiyorum. Burada çalışmak güzel oluyor, zamanımızın nasıl geçtiğini bilmiyoruz” diye konuştu. Hükümlülerden Mustafa Z. de ceza infaz kurumuna girdikten sonra kendisine yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, bir aksilik olmazsa cezası bitinceye kadar atölyede çalışmayı, çıktığında da mesleğini devam ettirmek istediğini dile getirdi.

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