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Gündem Hulki Cevizoğlu Erdoğan iktidarını bir dönem daha garantiledi
POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu: Erdoğan iktidarını bir dönem daha garantiledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son aylarda gerek enerji alanında, gerekse diplomasi alanında liderlik tecrübesini göstererek büyük atılımlar yaptı. Bir yandan İsrail hamlesi enerjide dengeleri değiştirirken, diğer yanda Ukrayna ile Rusya arasındaki barış diplomasisi tarihin akışını değiştirdi. Dünyanın takdir ettiği Erdoğan için son olarak gazeteci Hulki Cevizoğlu da övgüyle bahsetti. Erdoğan'ın son dönemlerindeki hamlelerine dikkat çeken Cevizoğlu, "Erdoğan enerji ve diplomasi atılımlarıyla iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Hulki Cevizoğlu: Erdoğan iktidarını bir dönem daha garantiledi
Hulki Cevizoğlu

Dünya gündeminin merkezinde Ukrayna-Rusya savaşı bulunurken, ateşkes çalışmalarında Türkiye'nin çabaları ve ev sahipliği de önemli bir yer tutuyor. Savaş nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası Avrupa gündeminde, Türkiye ayrıca Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çalışmaları nedeniyle de yer alıyor. Diğer yandan Türk dış siyasetindeki yeni dönemde İsrail, BAE, Mısır gibi ülkelerle yeni ilişkiler dikkat çekiyor.

  • Tüm bu konular, CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında madaya yatırıldı.

Programın konuklarından Hulki Cevizoğlu'nun bu konular hakkında yaptığı değerlendirilmeler ise geceye damga vurdu.

Cevizoğlu, dış politika ve enerji alanındaki atılımları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha iktidarını garantilediğini söyledi.

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"CUMHURBAŞKANI ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR YAPTI"

Cevizoğlu şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de efendim 6'lı partiler bir araya geldi, filanca sanatçı 'geççek' dedi, öteki şunu söyledi... Bakın herkes dünya konjonktürü, şartları o kadar hızlı değişiyor ki. Her zaman böyleydi bu. İşte bu hükümet gidiyor ama ne yapacağı belli olmayan şu şu şu partiler iktidara geliyor... Yok güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeriz denirken Erdoğan, dış politikadan kaynaklı hem diplomasi bazında hem de enerji bazında çok büyük atılımlar yaparak bir kere içerdeki...

"ERDOĞAN BİR DÖNEM DAHA İKTİDARINI GARANTİLEDİ"

Şimdi bizi dinleyen o partiler de benim için 'adam doğru söylüyor. Keşke söylemeseydi.' derler. Ama hakikaten onların ellerindeki bütün kozu yok etmiş oldu. Yani özetle şunu söyleyeyim: Bütün bu yaptıkları ve yapacağı etkinliklerle iktidarını bir dönem daha garantilemiş oldu. Bunu da söylemiş olayım."

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