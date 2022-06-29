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ANKARA

Hünerli ellerden ekonomiye destek

Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 40 kadın kooperatifinin yer aldığı organizasyonda stant açan kadınlar, kooperatif bünyesinde ürettikleri el emeği patik, işleme, takı, çanta, havlu gibi ürünleri sergiledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hünerli ellerden ekonomiye destek
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kadınların hünerli elleriyle yaptığı çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ve her daim destekçileri olduklarını söyledi.

Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 40 kadın kooperatifinin yer aldığı organizasyonda stant açan kadınlar, kooperatif bünyesinde ürettikleri el emeği patik, işleme, takı, çanta, havlu gibi ürünleri sergiledi. Etkinlikte, bazı stantlarda da yöresel gıda ürünleri satışa sunuldu. Stantları gezen Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ile Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kadınlardan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Şimşek, kadınların hünerli elleriyle yaptığı çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ve her daim destekçileri olduklarını belirterek “Kadınlarımızın elinden çıkan her emek her iş bizler için büyük önem taşıyor. Gölbaşı Belediyesi olarak yaptıkları her işte kadınlarımızın yanındayız. Amacımız kadınlarımızın üreterek hem kendilerine hem de ülke ekonomilerine destek olmalarını sağlamak” diye konuştu.

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