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Huzurevi sakinlerine 'yeşil' terapi

Huzurevi sakinlerine 'yeşil' terapi

Nazife Bardak
04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Toprakla uğraşmak, tavukları beslemek ve doğayla iç içe zaman geçirmek, onların hem özgüvenlerini pekiştiriyor hem de sosyal etkileşimlerini artırıyor.
Toprakla uğraşmak, tavukları beslemek ve doğayla iç içe zaman geçirmek, onların hem özgüvenlerini pekiştiriyor hem de sosyal etkileşimlerini artırıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 271 sakinine hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi gelecek bir yaşam alanı sunmak amacıyla bir sera kurdu. Köy hayatına aşina olan huzurevi sakinleri, serada ve kümeste yürütülen etkinliklere büyük ilgi gösteriyor. Tarımsal ve hayvancılıkla ilgili faaliyetler sayesinde yaşlılar doğayla yeniden temas kurarken, üretime katılmanın verdiği mutluluğu yaşıyor. Huzurevi yetkilileri, bu çalışmaların yaşlıların sosyal yaşama sağlıklı ve aktif katılımını desteklediğini vurgulayarak, “Yaşlılarımızın gülümsemeleri, kümeste geçirilen her dakikada sadece üretkenliği değil, birlikte olmanın değerini de artırıyor" ifadelerini kullandı.


#Ankara
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