Huzurevlerinde dijital bahar keyfi

Turkcell’in sosyal sorumluluk projeleri, 7’den 70’e herkese hizmet ediyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç; Turkcell Zekâ Gücü, Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ, Dijital Bahar projeleri ile tekno atıkların geri dönüştürülmesi konusunda sorularımızı cevaplandırdı.

9 yıldır sürdürdüğünüz Turkcell Zekâ Gücü Projesi’ni çok kıymetli buluyorum. Proje kapsamında yeni sınıflar açmayı planlıyor musunuz?

Turkcell Zekâ Gücü Projemizle, özel yetenekli öğrencileri 9 yıldır teknolojiyle buluşturuyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürdüğümüz projemiz kapsamında bugüne kadar açtığımız Zekâ Gücü sınıflarının sayısı; deprem bölgesinde 13’e, ülke genelinde ise 87’ye ulaştı. Türkiye’nin 55 şehrindeki sınıflarımızla her yıl 66 binin üzerinde öğrencimize ulaşıyoruz. Projemiz kapsamında 2025’in ilk sınıfını Kahramanmaraş Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde açtık. Turkcell olarak Zekâ Gücü sınıflarımızda, gerekli her türlü teknolojik donanımı sunuyoruz. Sınıflarımızın sayısını artırmaya, Türkiye’nin teknolojide rekabet gücüne sahip bir ülke olması için gençlerimize imkânlar sağlamaya devam edeceğiz.

Bu sınıflara katılma şartı nedir, öğrenciler hangi yöntemle seçiliyor?

Turkcell Zekâ Gücü Projesi'nde temel amacımız çocukların ve gençlerin dijital becerilerinin gelişmesini sağlamak ve onları teknolojinin şekillendireceği yarının dünyasına hazırlamak.

Bu proje ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle üstün yetenekli olarak adlandırılan, yani bir alanda yaşıtlarına göre daha fazla yeteneği olan çocukların, kendi potansiyellerini geliştirmelerine destek oluyoruz.

Bu sınıflardaki imkânlardan yararlanan öğrencilerin ulusal veya uluslararası etkinliklerde gösterdiği başarılar nelerdir?

Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’den fazla ödül ve şampiyonluk kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu başarı tablosu, projemizin hedeflerine ulaştığının en güçlü göstergesidir.

Teknolojinin kullanımı kadar, teknoloji atıkların toplanması, dönüştürülmesi de önemli. Turkcell’in çalışanlarını ve müşterilerini bu konuda bilinçlendirme çalışmaları konusunda bilgi verir misiniz?

Günümüzde teknolojik cihazlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ancak tüm tüketim ürünleri gibi teknolojik cihazların da kullanım ömürleri var. Yani teknolojik cihazlar da atığa dönüşüyor. Teknolojik cihazların üretiminde kullanılan malzemeler nedeniyle, bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması ise çevre ve toplum sağlığı açısından oldukça önemli. Diğer yandan tekno atıkların geri dönüştürülmesi ekonomiye de önemli faydalar sağlıyor.

Turkcell olarak TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) iş birliği ile 5 yıldır süren “Eğitime Dönüştür” kampanyamızla, şu ana dek yaklaşık 47 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamını, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlıyoruz. Bu sayede yüzlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sağladık. Aynı zamanda tehlikeli maddelerin toprağa karışmasını engelliyoruz.

Bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla “5 Haziran Dünya Çevre Günü” ve ‘14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü’ kapsamında da çeşitli etkinlikler düzenledik. Tekno atıklarla eğitime destek projemiz sadece 5 Haziran veya 14 Ekim’e özel değil. Yıl boyunca dileyen herkes, mağazalarımıza tekno atıklarını getirebiliyor. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya emanet etmek için çalışmaya bundan böyle de devam edeceğiz.

Huzurevlerinde oluşturduğunuz teknoloji deneyim alanları, buralarda kalan büyüklerimizin sosyalleşmesine ve hayatlarının kolaylaştırılmasına ne tür katkılar veriyor?

Turkcell olarak teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne inanıyor, herkesin bilgiye erişimde eşit olanaklara sahip olmasını hedefleyen toplumsal kapsayıcılık projeleri hayata geçiriyoruz. “Dijital Bahar” projemiz de bunlardan bir tanesi. Dijital Bahar kapsamında, huzurevlerinde oluşturulan teknoloji deneyim alanları ile büyüklerimizin sosyalleşmesine ve hayatlarının kolaylaşmasına katkı sağlıyoruz. 2021’den bu yana Dijital Bahar Odaları kurduğumuz huzurevlerinin sayısı 20’ye ulaştı. Son olarak Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurulan Dijital Bahar Salonu’nun açılışını gerçekleştirdik.

Büyüklerimiz bu odalarda sevdikleriyle görüntülü görüşmeler yapabiliyor ve dijital oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirebiliyorlar. TV+ ile film, dizi ve televizyon içeriklerine erişim sağlıyor, sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile fiziksel olarak ziyaret edemedikleri mekânları sanal ortamda deneyimleyerek farklı bir dünyanın kapılarını aralayabiliyorlar. Bunun yanı sıra, dijital okuryazarlık, teknoloji ve cihaz kullanımı gibi eğitimlerle dijital ortamda daha güvenli hareket etmelerini sağlamış oluyoruz. Projemiz ile büyüklerimiz dijital dünyayı keşfetme fırsatı yakalarken, nesiller arasında da bir köprü kuruyoruz.





KADINLARA GELECEĞI YAZDIRIYORUZ

Teknolojik gelişim süreçlerine kadınları da dahil ettiğiniz çalışmalarınız dikkat çekiyor “Geleceği Yazanlar”, “Geleceği Yazan Kadınlar” ve geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiğiniz “Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ” projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Turkcell olarak, teknolojide fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla önemli projeler hayata geçiriyoruz. 11 yıldır devam eden “Geleceği Yazanlar” programımız, Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca kişiye yazılım geliştirme konusunda eğitim sunarak teknoloji ekosistemine katkı sağladı. Bu programın özel bir ayağı olarak 2017 yılında başlattığımız “Geleceği Yazan Kadınlar” projesi ise kadınların yazılım dünyasında daha fazla yer almasını teşvik etti ve binlerce kadına kodlama eğitimi sunuldu. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz “Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ” projemizle ise odağımızı bir adım öteye taşıdık. Yapay zekâ gibi geleceğin en kritik alanlarından birinde kadınların yetkinliklerini artırmayı, lider kadınlar yetiştirmeyi ve ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefledik. Program kapsamında teknik eğitimlerin yanında, sektör buluşmaları, kişisel gelişim eğitimleri ve mentörlük desteğiyle, kariyer yolcuklarında kendilerine destek veriyoruz.



