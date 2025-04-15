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İbadet sürerken restore ediliyor

İbadet sürerken restore ediliyor

04:0015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

İbadete ara vermeden güçlendirme çalışmaları yapılan Ayasofya Camii'nin ana kubbesi de restorasyon sürecine alındı. İç yüzeydeki mozaiklerin zarar görmemesi için çalışmaların dış yüzeyden yürütüleceğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İbadet sürecek, tarih korunacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ibadete ara vermeden güçlendirme çalışmaları süren Ayasofya Camii'nin ana kubbesinin de restorasyon sürecine alındığını duyurdu.


DEPREME KARŞI GÜÇLENDİ

Bakan Ersoy, "1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde, ibadete ara vermeden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, kalan bölümleri ise dikkatle yürütüyoruz. Bu süreçte, ana kubbe de tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alınıyor. Kubbe depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek, yapının özgün hali titizlikle korunacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaiklere zarar gelmemesi için çalışmalar dış yüzeyden yürütülecek. Kurşun kaplamalar sökülerek onarılacak veya yenilenecek. Hava koşullarından etkilenmemesi ve mozaiklerin korunması amacıyla kubbe geçici olarak çelik konstrüksiyon ve özel branda ile kapatılacak. 'İbadet sürecek, tarih korunacak' diyerek, Ayasofya’yı koruyacağız ve yaşatacağız" ifadelerini kullandı.


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