Gündem İBB Başkanı İmamoğlu bu kez ABDli Büyükelçi ile görüştü
İSTANBUL

İBB Başkanı İmamoğlu bu kez ABD'li Büyükelçi ile görüştü

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kar felaketi yaşandığı sırada bir restoranda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
İBB Başkanı İmamoğlu bu kez ABDli Büyükelçi ile görüştü
Jeffry Lane Flake - Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemiş, tepkileri umursamadığını söylemişti. İmamoğlu kendisini, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek savunmuştu.

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BUGÜN DE ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kendi partililerinden habersiz şekilde büyükelçi ile görüştüğü için de sert eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi.

"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME" VURGUSU

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.

Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake’in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçi mesaisi: Bu kez ABD'li Jeffry Flake ile görüştü
OYNAT 00:36
Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçi mesaisi: Bu kez ABD'li Jeffry Flake ile görüştü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemiş, tepkileri umursamadığını söylemişti. İmamoğlu bugün de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile bir araya geldi.

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