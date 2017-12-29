İBB Başkanı Uysal'dan yeni yıl mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yayınladığı yeni yıl mesajında İstanbul aşkına dikkat çekerken "Erdoğan’ın, İstanbul’da başlattığı yürüyüşün ve bu şehre kazandırdığı vizyonun takipçileriyiz. İstanbul bizim sevdamız, İstanbulluya hizmet şiarımızdır... " dedi.

Mevlüt Uysal mesajında ayrıca çalışanlarından vazifelerine ilk günkü aşkla devam etmelerini istedi.

İşte Uysal'ın yeni yıl mesajı

"Bizler; Necip Fazıl’ın “Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar” dediği, Yahya Kemal’in ‘bir semtini bile sevmenin bir ömre bedel’ saydığı bir şehrin idarecileriyiz.

Bizler; bu kutlu şehre hizmet etme ayrıcalığına ve bu ayrıcalığın yüklediği büyük sorumluluğa sahibiz.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI YÜRÜYÜŞÜN TAKİPÇİLERİYİZ

Şu anda Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’yi her alanda yeni ufuklarla buluşturan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’da başlattığı yürüyüşün ve bu şehre kazandırdığı vizyonun takipçileriyiz. Bu yolda değil durmak, duraksamak bile İstanbul sevdamıza yakışmaz.

Hangi makamda bulunuyor, hangi görevde çalışıyor olursak olalım, üstlendiğimiz vazifeyi layıkıyla yerine getirmek bu şehre karşı en temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk, sadece çalışma prensibi değil aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir ilkedir.

VAZİFENİZE İLK GÜNKÜ AŞKLA DEVAM EDİN

Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna inanan bir medeniyetin fertleri olarak; çalışmalarımızı iş olsun diye değil, işe yarasın diye gerçekleştirmeliyiz.

İnanıyorum ki, İBB ailesinin bir ferdi olarak siz de sorumluluğunuzu bu şuurla yerine getirmek konusunda azami çabayı göstermektesiniz. İstanbul bizim sevdamız, İstanbulluya hizmet şiarımızdır... Yeni bir yıla başlarken, vazifenizi ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla ifa edeceğinize inanıyor; aileniz ve sevdiklerinizle birlikte hayırlı seneler diliyorum. "