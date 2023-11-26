İBB’nin 30 şirketinde 471 ballı koltuk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 30 şirketindeki “yüksek maaşlı” ve “yüksek giderli” yönetim kurulu üyeliği sayısı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) kayıtlı 596 şirket ve Borsa İstanbul’da (BİST) en yüksek piyasa değerine ve işlem hacmine sahip 30 şirketi geride bıraktı. Sayıştay’ın yayınladığı İBB’ye ait 2022 denetim raporunda, İBB iştiraklerindeki yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeliği sayısının fazlalığı dikkat çekti.





4,5 YILDA YÜZDE 31 ARTTI

Raporda, “İBB’nin iştirak şirketlerindeki yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üye sayısının, KAP’a kayıtlı 596 şirketin ve ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 30 şirketin (BİST30) toplam yönetim kurulu başkan ve üye sayısına oranla daha fazla olduğu” bilgisine yer verildi. İBB’ye ait 30 şirkette toplam 471 yönetim kurulu başkanı, başkanvekili ve yönetim kurulu üyesi var. Bu makam sayısı, İBB’nin 4,5 yıllık CHP yönetiminde yüzde 31 arttı. 2019’da 359 olan bu sayı, 2022 yılı itibariyle 471’e yükseldi.





MAKUL SAYININ ÜSTÜNDE

Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üye sayıları KAP’a kayıtlı 596 şirkette toplam 3 bin 744, BİST30’da işlem gören şirketlerde toplam 272, İBB’deki 30 şirkette ise toplam 471. KAP’a kayıtlı 596 şirket arasında şirket başına ortalama 6,3, BİST30’da işlem gören en büyük 30 şirket arasında şirket başına ortalama 9, İBB’nin 30 şirketi arasında ise şirket başına ortalama 15,7 yönetim kurulu başkanı, başkanvekili ve yönetim kurulu üyesi düşüyor. Raporda “Türkiye’de faaliyet hacmi ve mali büyüklük olarak sektörlerinin önde gelen şirketlerine göre İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısının makul ve mutat sayının çok üstünde olduğu, bu durumun belediye menfaatleri açısından önem arz ettiği” belirtildi.





İşte o kadrolar

İBB’ye ait şirketlerdeki toplam yönetim kurulu başkanı, başkanvekilleri ve üye sayıları şu şekilde:

l Ağaç A.Ş. 18 l Belbim A.Ş. 15

l Beltur A.Ş. 14 l Bimtaş A.Ş. 17

l Boğaziçi Yönetim A.Ş. 17

l Enerji A.Ş. 19 l Güvensu A.Ş. 3 l Halk Ekmek A.Ş. 18

l Hamidiye A.Ş. 17

l İgdaş A.Ş. 19 l İmar A.Ş. 15

l İsbak A.Ş. 19 l İsetaş A.Ş. 12

l İsfalt A.Ş. 18 l İspark A.Ş. 19

l İsper A.Ş. 17 l İstaç A.Ş. 17

l İstgüven A.Ş. 13 l İston A.Ş. 19

l İsttelkom A.Ş. 15 l İsyön A.Ş. 9

l İYA A.Ş. 5 l Kiptaş A.Ş. 19

l Kültür A.Ş. 17 l Medya A.Ş. 13

l Metro İstanbul A.Ş. 19

l Spor İstanbul A.Ş. 11

l Şehir Hatları A.Ş. 19

l Ulaşım A.Ş. 19 l Ugetam A.Ş. 19



