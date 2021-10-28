Gündem İBBnin yeni taksi teklifine 10 kez ret
İSTANBUL

İBB'nin yeni taksi teklifine 10. kez ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İBBnin yeni taksi teklifine 10. kez ret
Arşiv

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul’da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedildi.

Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Ekim ayı toplantısında yeni taksi teklifi 10. kez oylamaya sunuldu.

Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu: Bana yazık değil mi?
GÜNDEM
Yolcu seçen taksici kendini böyle savundu: Bana yazık değil mi?

Yenikapı'da toplanan yüzlerce taksici İmamoğlu'na ateş püskürdü: Sen önce bozulan İETT araçlarını onar
FOTOĞRAF 12
Title
İBB’nin 5 bin yeni taksi teklifi UKOME’deki bakanlık temsilcilerinin 'hayır' oylarıyla 10. kez reddedildi.<br><br>
Title
Toplantı öncesi yüzlerce taksici taksileri ile Yenikapı'da bir araya gelen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 10'uncu sefer gündeme getirdiği 5 bin yeni taksi teklifine karşı olan taksiciler 'Esnaf burada İmamoğlu nerede?\" sloganları atarak İBB yönetimine kırmızı kart gösterdi.
Title
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyup Aksu yaptığı açıklamada, \"İBB, bugün 10'uncu defa taksi sayısının artışını gündeme getiriyor. Biz, Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu adına sunum yapacağız. Tekrar konuları anlatacağız. İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyac yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunda yazıyor. Bizim teknolojiye ihtiyacımız var. Trafik sorunun çözülmesine ihtiyacı var. Ayrıaca taksi metre ücretlerinin iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Biz bunları içeride anlatacağız. Taktir komisyonun. Toplantı sonunda, neticeyi burada taksici arkadaşlarımızla paylaşacağız. Kırmızı kartla, idareye kırmızı kart gösteriyoruz. 30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek\" dedi.
Title
Taksicilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Taksici Faruk Süleymanoğlu, \"Hakkımızı savunmak için burada toplandık. Bizi halkla öyle bir düşman etti ki, oğlum okulda 'Babanın mesleği ne?' sorusuna 'Taksici' dediğinde 'Hırsız mı?' diye soruyorlar. Böyle bir algı olur mu? Yapıyorsanız doğru dürüst iş yapın. Neymiş bizim esnafımıza maaş verecekmiş, güzelde sen önce bozulan belediye araçlarını onar\" şeklinde konuştu.
Title
Taksi teklifine karşı olduğunu söyleyen Taksici Talip Güneşdoğdu, \"Üç vardiya çalışacak, 7 bin lira maaş, senede iki ikramiye bu kazanç nerede? Bu kazancı bana söylesene. 25 bin lira bir taksici kazansın ben kendimi asacağım. 5 bin araba verecek. Neye dayanarak verecek bu taksileri. Ben devletten ihaleyle aldım. Benim hakkım nerede o zaman, benim paramı ver. Aldığım zaman bir taksi plakam 4 daire yapıyordu. Şimdi bir daire bile alamıyorum\" şeklinde konuştu.<br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yenikapı'da toplanan yüzlerce taksici İmamoğlu'na ateş püskürdü: Sen önce bozulan İETT araçlarını onar
İstanbul'da yapılacak UKOME Toplantı'sına 10'uncu sefer getirilecek 5 bin yeni taksi teklifi öncesi yüzlerce taksici bir araya
gelerek eylem yaptı. 5 bin taksi teklifine karşı olduklarını belirten İTEO Başkanı Eyup Aksu, "30 yıldır taksici esnafı, ulaşım
sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek" dedi. Taksicilerin
itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten şoför Faruk Süleymanoğlu, "Neymiş bizim esnafımıza maaş verecekmiş, güzel de
sen önce bozulan belediye araçlarını onar" şeklinde konuştu.


Zehir saçıyor

Zehir saçıyor

​Yeşilırmak'ta tehlikeli yeşillik.
Uçan motosiklet satışa çıktı

Uçan motosiklet satışa çıktı

İlk etapta 200 adet üretilecek: İşte istenen rakam.
Dünyanın üçüncü Türkiyenin en yükseği olacak: Yıl sonu su tutacak

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son rakamlarını açıkladı.
Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

Kız arkadaşını öldürüp cesedi koyduğu taksiyle emniyete gitti.

Rektör Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden akademisyenlerin varlığını kabul etti.

​Meteoroloji İstanbul dahil çok sayıda ili uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.