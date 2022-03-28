Gündem İbrahim Kalından ABDye dikkat çeken S-400 mesajı
POLİTİKA

İbrahim Kalın'dan ABD'ye dikkat çeken S-400 mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400 konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık, değişiklik söz konusu değil. ABD olumlu yönde adım atarsa Türkiye bunları karşılıksız bırakmayacaktır" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
İbrahim Kalından ABDye dikkat çeken S-400 mesajı
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK'te gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kalın, ABD'ye de S-400 konusunda mesaj verdi. Sahadaki durumun giderek kötüleştiğini belirten Kalın, "Ukrayna şehirlerine saldırılar devam ediyor, siviller ölüyor, mültecilerin sayısı artıyor. Karmaşık yapı içinde kolay netice almak mümkün değil. Ama biz müzakerelerden vazgeçmeyeceğiz. İlk planda ateşkesin ilan edilmesi, insani koridorların kurulması için somut adımların gerekiyor. İki tarafla da görüşmeye devam ediyoruz her düzeyde. NATO zirvesinden yeni geldik, orada da bir takım kararlar alındı.

  • Bunların hiçbiri Rusya ile yürütülen diyaloglara engel olmamalı. Bir kanala çık kalmalı. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak. Biz o bildiriye de imza attık. Prensip olarak adımları yanlış görmüyoruz. Müzakereleri destekleyici biçimde hayata geçirilmeli. Eş zamanlı olarak Rusya tarafı ile kanalların açık tutulması gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil
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Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil

"S-400 KONUSUNDA POZİSYONUMUZU DAHA ÖNCE AÇIKLADIK, ABD ADIM ATARSA TÜRKİYE KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIZ"

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika yöneticileri bu süreci doğru değerlendirirlerse bence burada netice alabiliriz. S-400 konusunda pozisyonumuzu daha önce açıkladık, değişiklik söz konusu değil. ABD olumlu yönde adım atarsa Türkiye bunları karşılıksız bırakmayacaktır.

"SAMP-T PROJESİNDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK"

SAMP-T projesinden hiçbir zaman vazgeçmedik ama dönem dönem iniş çıkışları oldu biraz Avrupa'dan kaynaklanan. Projeyi baştan beri hep destekledik. Önümüzdeki günlerde umarım bunun somut neticelerini hep birlikte göreceğiz.

F16'larla ilgili bildiğim akdarıyla bir kaç toplantı yapıldı. Son heyet galiba Ankara'ya gelecek ama karşılıklı gidip geliyorlar. Sıra kimde hatırlanmıyorum ama ziyaret trafiği devam edecek."

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