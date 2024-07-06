İçerideki ırkçı kim? Verilerin nasıl sızdırıldığı araştırılıyor

Kayseri’de başlayıp birçok kente yayılan ırkçı terörle mücadele sürüyor. “Ayaklanış#Türkiye” rumuzlu bir sosyal medya hesabından, Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlanması gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Söz konusu bilgilerin incelendiği ve Göç İdaresi Başkanlığı’nın güncel bilgileriyle uyuşmadığı kaydedildi. Bu verilerin hangi yıllara ait olduğu, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.





8 EYLÜL 2022’DEN ÖNCEKİ VERİLER

Skandal sızmayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Kayseri AFAD İl Müdürlüğü’ndeki Türkiye'nin Huzuru Toplantısı’ndan sonra konuşan Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini verdi. Yerlikaya, “Göç İdaresi Başkanlığımızın dün gece ışığı sönmedi. Sabaha kadar bu hesaplardaki paylaşımları incelediler ve sosyal medyada paylaşan verilerin 8 Eylül 2022'den önceki veriler olduğunu tespit ettik” dedi.





TAHKİKATLA ORTAYA ÇIKACAK

Bakan Yerlikaya şöyle konuştu: “Göç İdaresi Başkanlığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerin sosyal medya hesaplarında dönen o bilgilerle uyuşmadığını, pek çoğunun uyuşmadığını gördük. Konuyla ilgili bakan olarak mülkiye müfettişlerini görevlendirdim. Bugün sabah çalışmaya başladılar ve ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun 8 Eylül 2022'den önce olduğunu, nereden, nasıl çıktığını ve nasıl o sosyal medya hesaplarıyla buluştuğunu artık hem adli hem de idari yapılan tahkikatlar ortaya çıkaracaktır.”





28 provokatör cezaevinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunması üzerine çıkan olaylar hakkında da güncel verileri paylaştı: “Kayseri'de 855 kişinin gözaltına alındı. Bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de gözaltına alınan 855 şahıstan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı olduğunu görüyoruz. Bu suçlar arasında, göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit, hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar olduğunu gördük. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı, 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Halen işlemleri devam edenler de var.”





Sızıntı için özel ekip

3 milyonu Suriyeli, toplamda ise

5 milyon kişinin verileri internet ortamında paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda özel bir ekip kuruldu ve sızıntının kaynağı araştırılıyor. Daha önce de başka veriler açıklayan Dark Web gibi grupların, sızıntıda etkili olduğu iddia edildi. Yaşları 15-18 arası olan bazı gençlerin parça parça elde ettikleri verilerin bir havuzda toplandığı belirtildi.





ÇOCUK SAVCISI SORGULAYACAK

Türkiye” adlı sosyal medya hesabından geçici koruma statüsündeki Suriyelilere ait kişisel verileri ifşa eden 14 yaşındaki E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.P. çocuk savcısı tarafından sorgulanacak. Telegram grubunun E.P. dışında 4 yöneticisi daha olduğu tespit edildi. Hiç suç kaydı olmayan E.P. ile yakınlarının hesap hareketlerini inceleyen savcılık, şüpheliye verileri nereden temin ettiğini soracak.





VERİLER SATILIK

Daha önce de defalarca gündeme gelmesine rağmen veri güvenliği bir türlü sağlanamıyor. Gerek mülteci, gerek vatandaş olsun, kişisel bilgileri internet ortamında bulmak mümkün. Dark Web gibi internet korsanlarının elde ettikleri verileri 1-3 dolar arasında sattıkları ortaya çıkmıştı. Emniyet, sağlık kurumu ya da nüfus müdürlüklerinde çalışan bir kişinin sisteme giriş şifresini bilmek ya da ele geçirmek, bu tarz verilere ulaşmayı mümkün kılıyor.



