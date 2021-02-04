Gündem İçişleri Bakanı Soylu Sapkın LGBTye koruma kalkanı olan Twitter ülkelerin kimyasını bozuyor
ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: Sapkın LGBT'ye koruma kalkanı olan Twitter ülkelerin kimyasını bozuyor

İçişleri Bakanı Soylu: Sapkın LGBT'ye koruma kalkanı olan Twitter ülkelerin kimyasını bozuyor

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki göstererek, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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