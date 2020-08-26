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Gündem İçişleri Bakanlığı 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin randevulu gerçekleştirileceğini açıkladı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin randevulu gerçekleştirileceğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin randevulu gerçekleştirileceğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında randevulu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek tedbirler alındı.

  • Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek.

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