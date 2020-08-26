İçişleri Bakanlığı 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin randevulu gerçekleştirileceğini açıkladı İçişleri Bakanlığı 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin randevulu gerçekleştirileceğini açıkladı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 il ve bağlı ilçe nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin zorunlu ve acil haller dışında randevulu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2020, 21:15 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2020, 21:20 AA