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Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı Tuncelide Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu başlatıldı
TUNCELİ

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli'de 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli'de 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor.

Haber Merkezi AA
Operasyondan sıcak görüntüler.
Operasyondan sıcak görüntüler.

işleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

AA
Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından 67 operasyonel timdeki bin 6 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-1 Operasyonu'nun Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, 19 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-2 Operasyonu'nun Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, 26 Temmuz'da başlatılan Yıldırım-3 Operasyonu'nun Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, 28 Temmuz 2020'de başlatılan Yıldırım-4 Operasyonunun ise Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında devam ettiği vurgulandı.

AA
Tunceli'de "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım-3 Ağrı Dağı' operasyonu başlatıldı

Yıldırım operasyonlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının koordinesinde, temmuz ayında başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 24 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım operasyonlarının, halkın desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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