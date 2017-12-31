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POLİTİKA

İstanbul'da yılbaşı kutlamalarında yoğun güvenlik önlemi alındı

İçişleri Bakanlığı yılbaşında sahada

İçișleri Bakanlığı, vatandașların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için tüm birimleri ile sahada görev aldı. İstanbul Valisi Şahin, güvenlik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamda "Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı" dedi.

Fazlı ŞahanYeni Şafak
Yılbaşında çok sayıda polis görev yapıyor
Yılbaşında çok sayıda polis görev yapıyor

İçişleri Bakanlığı, yeni yıla saatler kala güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Bu kapsamda İçișleri Bakanı Süleyman Soylu Kato Dağı’ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda, Bakanlık Müsteşarı Muhterem İnce İstanbul'da, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İzmir'de, Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok Emniyet Genel Müdürlüğü Harekat Merkezi'nde, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olçay Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi'nde güvenlik, asayişin temini, trafik güvenliği ve diğer hususlara yönelik olarak İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirlerin koordinasyonu ve takibini sağlıyorlar.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'daki yılbaşı tedbirlerine ilişkin, "Şu ana kadar yaptığımız denetlemelerde ve takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Vali Şahin, yaklaşık 41 bin personelle bütün İstanbul çapında hem denizden, hem karadan vatandaşların yeni yıla huzurlu ve istedikleri gibi rahat bir ortamda girmeleri adına bütün kentte mesai sarf ettiklerini belirtti.

Emniyet Müdürlüğünün 37 bin personeliyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da yaklaşık 4 bin personeliyle görev başında olduğunu aktaran Şahin, "Tedbirlerimiz sabaha kadar devam edecek. İstanbulluların en iyi şekilde yılbaşını geçirmelerini umut ediyoruz." diye konuştu.

Şahin bir soru üzerine, "Şu ana kadar yaptığımız denetlemelerde ve takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah bu böyle devam edecek ve ülkemiz, İstanbul, huzurlu bir yılbaşı geçirmiş olacak diye temenni ediyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz bu yönde. Türkiye, güvenlik konusunda belli bir seviye katetti, gerek güvenlik tedbirleri, gerekse de terörle mücadelede önemli aşamalar kaydetti. Gördüğünüz konu da bunun bir tezahürüdür. Arkadaşlarımız zaten hep birlikte mesai yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik güçleri Türkiye'nin huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için sahada"

Müsteşar İnce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şu an Kato Dağı'nda olduğunu, Bakan Yardımcısının İzmir'de, müsteşar olarak kendisinin de İstanbul'da çalışmalar yaptığını söyledi.

İnce, jandarma, emniyet ve diğer güvenlik güçlerinin Türkiye'nin huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için sahada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hep beraber Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatları doğrultusunda bütün tedbirleri elimizden geldiğince almaya çalıştık, onları sahada görmeye çalışıyoruz. İstanbul'da da sayın Valimizin önderliğinde, İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımızla birlikte bu tedbirleri gözden geçirip uygulanması noktasında elimizden geleni yapıyoruz."

Görev yapan tüm güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan İnce, gazetecilere de teşekkür etti.

İnce, son dönemde terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin soruya, "Halkımızın huzur ve güvenliği için Bakanlığımız elinden gelen gayretiyle bütün personelimizle birlikte çalışıyor. Bunların da bu çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olur diye değerlendiriyorum." cevabını verdi.

Kangal ve akbaş cinsi köpekler polislere eşlik etti

Müsteşar İnce, Vali Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim'de yılbaşına yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında polislere eşlik eden kangal ve akbaş cinsi köpekler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Taksim Meydanı çevresinde polis helikopteri denetime devam ederken, dronesavar teçhizatlı jandarma ekiplerinin de görev yaptığı görüldü.

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