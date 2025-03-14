İdlib’de büyük kardeşlik sofrası

Türk Kızılayı, dünya genelinde mazlumlara yardım elini uzatmaya devam ederken, Ramazan ayında da desteğini artırarak sürdürüyor. Suriye'nin İdlib kentindeki Al-Şami engelli kampına giden gönüllüler, kamptaki kadın ve çocuklara insani yardım malzemesi ulaştırdı.





HER EVDE BİR ENGELLİ VAR

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bölgedeki çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Son üç yıldır, Suriye’nin kuzeyinde 4 milyon insan, Türkiye'nin destekleriyle ayakta duruyor. Buradaki 205 evde yaklaşık bin 200 kişi yaşıyor ve her evde en az bir engelli bulunuyor. Bu güvenli bölgede 13 yıldır 4 milyon insana yardım ediyoruz. Burada, Esad rejiminin ulaşamadığı bir bölge ve tamamen Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta duran 4 milyon insandan bahsediyoruz."





YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Kızılay Lojistik Merkezi'nde kurulan büyük kardeşlik sofrasında, ihtiyaç sahibi Suriyeliler ve yetim çocuklarla birlikte iftar yapan Yılmaz, Ramazan’ın coşkusunu birlikte yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, "Burada, ev değiştirmek zorunda kalan aileler ve göç eden Suriyelilerle karşılaşmak mümkün. Suriye’de hala binlerce çadır kampı var ve ihtiyaçlar çok fazla. Suriye’nin önünde uzun bir yol var. Bu halk, büyük mağduriyetler yaşadı. Ama Türkiye ve Suriye, kardeş ülkeler olarak yeniden ayağa kalkacak" dedi.





YENİ DÖNEMDE YAN YANA

Türk Kızılayı, 7,1 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırarak, öz kaynakları ve bağışlarla toplamda 1 milyar 922 milyon liralık büyük bir insani yardım çalışması sürdürüyor. 2011'de başlayan iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden ayağa kalkabilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Ramazan ayında, Kızılay, 35 bin gıda kolisi, 110 bin iftar yemeği, 75 bin bayramlık ve 9 sevgi butik mağazası ile 345 binden fazla insana 135 milyon 250 bin TL değerinde yardım ulaştırdı. Ayrıca, İdlib Lojistik Merkezi'ndeki 700 metrekarelik fırında günlük 19 bin 285 ekmek üretiliyor; Yayladağı Lojistik Merkezi fırınında ise günlük 9 bin 980 ekmek yapılıyor.



