İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, idlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 27 Şubat 2020, 00:22 Son Güncelleme: 27 Şubat 2020, 00:37 Yeni Şafak