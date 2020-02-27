Gündem İdlibde hava saldırısı sonucu 2 askerimiz şehit oldu
ANKARA

İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, idlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, idlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, acı haberi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rejim hedefleri ateş altına alınıyor

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.

  • Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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