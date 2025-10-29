Yeni Şafak
Iğdır'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Iğdır'da inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

AA
Asansör boşluğuna düşen işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Asansör boşluğuna düşen işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Iğdır’da inşaattaki asansör boşluğuna düşen Azerbaycan uyruklu iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Babak N. ile Sananı F., asansör boşluğuna düştü. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulundukları yerden çıkarılan işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerden Babak N., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Sananı F.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.



