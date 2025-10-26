Iğdır’da yaban hayatının korunmasına dron desteği

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, özellikle geniş ve ulaşılması güç alanlarda etkin denetim yapabilmek için dron destekli koruma-kontrol faaliyetleri yürütüyor. Hava destekli denetimler sayesinde yaban hayvanlarının yaşam alanları daha yakından izlenerek, muhtemel kaçak avcılık girişimlerinin önüne geçiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, teknolojinin sunduğu imkanlarla doğanın korunmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yaban hayatının sürdürülebilirliği için vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunuldu.