Iğdır’da yaban hayatının korunmasına dron desteği

19:5626/10/2025, Pazar
IHA
Yaban hayatının sürdürülebilirliği için vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunuldu.
Yaban hayatının sürdürülebilirliği için vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunuldu.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, geniş ve ulaşılması zor alanlarda dron destekli denetimlerle kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, teknolojinin sunduğu imkanlarla doğayı koruma faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını koruma ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını dronla sürdürüyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, özellikle geniş ve ulaşılması güç alanlarda etkin denetim yapabilmek için dron destekli koruma-kontrol faaliyetleri yürütüyor. Hava destekli denetimler sayesinde yaban hayvanlarının yaşam alanları daha yakından izlenerek, muhtemel kaçak avcılık girişimlerinin önüne geçiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, teknolojinin sunduğu imkanlarla doğanın korunmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yaban hayatının sürdürülebilirliği için vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunuldu.


#Iğdır
