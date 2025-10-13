Pozantı’da yaban keçileri görüntülendi

ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE OBJEKTİFLERE YANSIYAN DAĞ KEÇİLERİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.
Adana’nın Pozantı ilçesinde yiyecek arayan yaban keçileri kartpostallık görüntüler sundu.
İlçeye bağlı Şekerpınarı mevkisinde öğretmen ve fotoğrafçı Murat Özkan, kayalıkların arasındaki patikada ilerlerken bir grup yaban keçisiyle karşılaştı. Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayan keçiler, fotoğrafçının objektifine yansıdı. Keçilerin fotoğrafları kartpostallık görüntüler oluşturdu.
