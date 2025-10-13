Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Pozantı’da yaban keçileri görüntülendi

Pozantı’da yaban keçileri görüntülendi

17:4413/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE OBJEKTİFLERE YANSIYAN DAĞ KEÇİLERİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.
ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE OBJEKTİFLERE YANSIYAN DAĞ KEÇİLERİ KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Adana’nın Pozantı ilçesinde yiyecek arayan yaban keçileri kartpostallık görüntüler sundu.


İlçeye bağlı Şekerpınarı mevkisinde öğretmen ve fotoğrafçı Murat Özkan, kayalıkların arasındaki patikada ilerlerken bir grup yaban keçisiyle karşılaştı. Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayan keçiler, fotoğrafçının objektifine yansıdı. Keçilerin fotoğrafları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#Adana
#Keçi
#Pozantı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvurusu 2025: KYK burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB KYK burs ücreti ne kadar? Resmi açıklamalar