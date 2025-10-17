Çok ender görülüyordu: Peçeli baykuş yeniden yaban hayatta

Yeni Şafak
09:3217/10/2025, vendredi
IHA
Erzurum’da veterinerler tarafından kontrol ve tedavisi yapılan peçeli baykuş, yeniden yaban hayata bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bitkin halde bulunan Peçeli Baykuş (Tyto alba), yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya kazandırıldı. Gece avcılarının en özel türlerinden biri olan Peçeli Baykuş, Erzurum ve çevresinde nadir de olsa gözlemlenebiliyor. 13. Bölge Müdürlüğü olarak yaban hayatını korumaya devam ediyoruz" denildi.



