Iğdır'da terör örgütü PKK üyeliği suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Jandarma ekibi, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir adrese yaptığı operasyonda F.Ş'yi gözaltına aldı.
F.Ş, buradaki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Jandarma ekibi, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir adrese yaptığı operasyonda F.Ş'yi gözaltına aldı.
F.Ş, buradaki işlemlerinin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
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