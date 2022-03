İğneadalı balıkçı mayını nasıl fark ettiğini anlattı

Milli Savunma Bakanlığı da sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildiğini açıklamış, SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayının emniyete alındığı, etkisiz hale getirmek üzere müdahaleye başlandığı bildirilmişti.

İğneada açıklarındaki mayını fark eden Çağrı Martin, denize ağ serdikleri bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde mayın olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Hemen durumu yetkililere bildirdiklerini ifade eden Martin, çok korktuklarını aktardı.



Haber vermelerinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin geldiğini anlatan Martin, şunları kaydetti:

'Büyük bir mayın, panikledik, hemen haber verdik telsizden. Sahil Güvenlik geldi, deniz uçağı geldi, bizi uzaklaştırdılar. Bugün denize çıkmamız da yasaklandı. Can güvenliğimiz açısından iyi değil çıkmamız. Para önemli değil, can sağlığı daha önemli. Para her zaman kazanılır. Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik, 200 metre kalmıştı ki hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik, herkesi uyardık buraya yaklaşmayın diye.'



REKLAM

Balıkçı Erman Can Günay da mayın nedeniyle 3 gündür endişe yaşadıklarını dile getirdi.

Balıkçı arkadaşlarının anonsu ile denizde mayın bulunduğunu öğrendiklerini dile getiren Günay, "Sıkıntılı bir durum. Sezonu artık kapattık diyebiliriz. Mayının nereden geleceğini bilemeyiz, her türlü sıkıntılı durumdayız. Biz mayını görmedik ama gören arkadaşımızın yakınındaydık, çok uzakta değildik." ifadelerini kullandı.

Liman Başkanı Resul Ulaş da İğneada Feneri'ne yaklaşık 7 mil açıkta başıboş bir mayın gözlemi olduğu ihbarı üzerine durumu Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik ile paylaştıklarını söyledi.

Ulaş, bölgedeki balıkçılara faaliyetlerine son verip limana dönmeleri yönünde telsiz anonsu geçtiklerini kaydetti.

REKLAM