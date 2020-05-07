İhaneti dünya okuyacak: İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın kitabı Fransızca'ya da çevrildi

Ekonomi

Londra'dan Türk lirasına ikinci saldırı girişimi: Geçen yıl da aynısını denemişlerdi

Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, geçen yıl olduğu gibi yine Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif atakları boşa çıktı. Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler. Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.