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Gündem İhaneti dünya okuyacak İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkanın kitabı Fransızcaya da çevrildi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İhaneti dünya okuyacak: İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın kitabı Fransızca'ya da çevrildi

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın, ‘15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş’ kitabı İngilizce ve Rusça’nın ardından Fransızca’ya da çevrildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Mustafa Çalışkan
Mustafa Çalışkan

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz 2016’daki darbe ve iç işgal girişimi sırasında 251 vatandaş şehit düşmüş, binlercesi de gazi olmuştu. O gece, emrindeki polislere “Hiç kimse silahını teslim etmeyecek” diye talimat veren ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde FETÖ’cülerin kurşunlarına karşı güvenlik güçlerinin destansı mücadelesini yöneten Çalışkan’ın kitabında, 15 Temmuz’a ilişkin çok sayıda karanlık noktaya ışık tutuluyor.

‘15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş’ kitabı Fransızca'ya çevrildi.
  • Tarihi vesika değeri taşıyan kitabın özellikle Rusça ve Fransızca’ya çevrilmesi ise FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelenin bir parçasını oluşturuyor. Ağırlıklı olarak Türkistan coğrafyası ve Afrika’da yapılanan FETÖ’nün üs olarak kullandığı bu bölgelerde kullanılan dillerin Rusça ve Fransızca olması kitabın önemini daha da artırıyor. FETÖ’nün gerçekleştirdiği vahşetin tüm dünyaya aktarıldığı kitabın bu yıl içerisinde 2 farklı dile daha tercüme edileceği öğrenilirken, kitabın Türkçe baskısı üzerinden belgeselinin çekilip bitirildiği ve bu sene içerisinde televizyon kanallarında yayımlanacağı belirtildi.

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