Ihlamur ağacı devrildi: Altında kalmaktan son anda kurtuldular

Önce çatırtı sesleri gelen ağacın sonra devrildiğini kaydeden Bayram, "Biz de buradan kaçmaya çalıştık. Sonrasında belediyeden gelip ağacı parçalara ayırarak götürdüler. Çok şükür kimse yaralanmadı. Ağaç hem yaşlıydı hem lodos vardı bugün. En azından kalabalık değildi. Kimse zarar görmedi. Tek tesellimiz bu." diye konuştu.