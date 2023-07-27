|
Gündem

Ihlamur ağacı devrildi: Altında kalmaktan son anda kurtuldular

İstanbul Karaköy'de bir kafenin önünde bulunan 2 kişi, rüzgarın etkisiyle devrilen ıhlamur ağacının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağaç kafenin oturma alanı ve tentelerde hasara yol açtı.

18:45 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Ağacın devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağacın devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kılıçali Paşa Mescidi Sokağı'nda bulunan bir ıhlamur ağacı, rüzgarın etkisiyle kökünden kırılarak devrildi.

Bu sırada sokakta bulunan kafenin önünde duran 2 kişi son anda hamle yaparak ağacın altında kalmaktan kurtuldu.

Devrilen ağaç kafenin oturma alanı ve tentelerinde hasara yola açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı parçalayarak götürdü.

Olay anını anlatan kafe çalışanı Nisanur Bayram, ağacın devrilmesi esnasında kafenin önünde oturduklarını söyledi.

Önce çatırtı sesleri gelen ağacın sonra devrildiğini kaydeden Bayram, "Biz de buradan kaçmaya çalıştık. Sonrasında belediyeden gelip ağacı parçalara ayırarak götürdüler. Çok şükür kimse yaralanmadı. Ağaç hem yaşlıydı hem lodos vardı bugün. En azından kalabalık değildi. Kimse zarar görmedi. Tek tesellimiz bu." diye konuştu.

Ağacın devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağacın devrilmesi sırasında kafenin önünde oturan bir kişi ile ayakta duran bir başka kişinin son anda hamle yaparak ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.



#Karaköy
#ıhlamur ağacı
#rüzgar
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özel yetenek programlarına tercih yaparken dikkat edilmesi gereken kriterler