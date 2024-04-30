İhmali olan hesap verecek

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Sahil Parkı’nda Eda Nur Gezer’in (5) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın yankıları sürüyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, küçük kızın yaşamını yitirdiği parkta keşif yapıldı. Olayın ardından görevlendirilen savcı, olay yeri inceleme ekipleri ve 3 iş güvenliği uzmanı ile inşaat mühendisinden oluşan bilirkişiler, kusur durumunun tespiti için parka geldi. Yaklaşık 1 saat süren keşif sırasında piknik alanı ile kazılan çukur arasındaki mesafe ölçüldü. Ekipler, kazılan çukurun 1 metre 35 santimetre derinliğinde olduğu belirledi.

İHMAL ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldığı keşif sırasında piknik yapan ailenin eşyalarının hala orada olduğu görüldü. İncelemenin ardından bilirkişi heyeti bölgeden ayrılırken, savcılık ise keşif sonrası yazılacak bilirkişi raporuna göre değerlendirme yapacak. Acı olayda ihmal ve kusuru bulunan kurum veya kişiler hakkında adli işlem başlatılacak.

BABA CENAZEYE İZİNLİ KATILDI

Küçük kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Esenyurt’taki Kıraç Cemevi’ne getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yanı sıra aile üyelerinin katıldığı cenaze törenine, yıldır Marmara Cezaevi'nde tutulan baba Emrah Boduk da geldi. Cezaevinden izinle çıkan babası kelepçeli olarak cenazeye katılırken, Eda’nın acılı annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İBB AİLEYİ SUÇLAMIŞTI

26 Nisan’da yakınlarıyla birlikte pikniğe giden minik Eda Nur, burada İBB ekiplerince yapılan kazı sonrası oluşan su birikintisine düştü. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki çocuğun buraya düştüğünü belirledi. İBB ise önlem almayıp, aileyi suçladı. İBB’den yapılan skandal açıklamada, önce güvenlik görevlilerinin ardından zabıta ekiplerinin aileyi parkta mangal yaktıkları için uyardığı belirtildi. Pikniğe devam eden aile ise küçük kızın kayıp olduğunu fark ederek zabıtadan yardım istedi. Aramaların ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldığını belirtilen açıklamada “Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. Ceset burada çıktı” denildi.







