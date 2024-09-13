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İhmali olana işlem yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sonrasında teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Bakanlık kaynakları, “İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre, disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" dedi.

Canberk Doğan
04:00 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 02:20 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı ((MSB), Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin korsan yemin töreni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Bahse konu andın ilk defa Ocak 1999’da uygulanmaya başlandığını belirten kaynaklar, geçen yıl uygulamaya konan Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’nde yapılan değişiklikle de şimdiki halini aldığına dikkat çekti. Kaynaklar, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi.

ORUÇ REİS’İ SAVAŞ GEMİLERİ KORUYACAK

Somali'ye gönderilecek sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e savaş gemileri refakat edecek. MSB yetkilileri, Somali ile yapılan enerji anlaşmaları doğrultusunda Oruç Reis''in önümüzdeki ay bölgeye gitmesinin planlandığını ve bu süreçte Deniz Kuvvetleri'nin gemilerinin refakat edeceğini belirtti.

Uzay Komutanlığı'na atandı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. TSK'nın kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarındaki etkinliğinin her geçen gün artırıldığını vurgulayan Aktürk, "Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığımızın teşkil faaliyetleri devam etmektedir. Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atanmıştır" bilgisini verdi.



#MSB
#Kara Harp Okulu
#Mezuniyet töreni
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