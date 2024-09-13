İhmali olana işlem yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı ((MSB), Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin korsan yemin töreni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Bahse konu andın ilk defa Ocak 1999’da uygulanmaya başlandığını belirten kaynaklar, geçen yıl uygulamaya konan Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’nde yapılan değişiklikle de şimdiki halini aldığına dikkat çekti. Kaynaklar, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi.