İhracatta her ay rekor kırıyoruz​.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizin her gün inmeye devam edeceğini belirterek yatırımcıyı faize ezdirmeyeceklerini söyledi.

“Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuşan Erdoğan, “Burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz” dedi.

NEYİ HEDEFLEDİĞİMİZİ BİLİYORDUK

Dünyanın, İkinci Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşadığına, küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinin temellerinden sarsıldığına dikkati çeken Erdoğan, bu tablonun ister istemez Türkiye’yi de etkilediğine işaret etti. Erdoğan, “Hatırlarsanız bizim ekonomideki uygulamalarımızı daha birkaç ay öncesine kadar içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. Hep söylediğimiz gibi, biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk. Neyi hedeflediğimizi biliyorduk” ifadelerini kullandı.

REKLAM

İHRACATTA HER AY REKOR KIRIYORUZ

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme esasına dayanan programı kararlılıkla uyguladıklarının altını çizen Erdoğan, “Üretim tarafı oldukça iyi gidiyor. İstihdamda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 31 milyona dayandık. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Dış ticaretimizde enerji maliyetlerindeki aşırı artışlar ve sanayideki ara ürün ithalatından kaynaklanan bir sapma yaşanıyor. Ama bunu ileride fazlasıyla telafi edebilecek potansiyele sahibiz” dedi

FAİZ HER GÜN İNMEYE DEVAM EDECEK

Erdoğan, ülke için kalıcı bir tehdit ve telafisi zor bir yıkım haline dönüşecek hiçbir adımı atmayacaklarını, attırmayacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Sorunumuz, devletin batması değil fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hâlâ ‘faiz’ lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun ve onları faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz. Bugüne kadarki demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarıyla neticelendirdiysek, inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz.”

REKLAM

İsrafı ortadan kaldıran yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışını canlı bağlantı ile yaptı. Törene Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Mesut Albayrak, Sinan Albayrak ve İbrahim Karaca, Varaka Kağıt Genel Müdür Yardımcıları Mürşit Tetik ve Bilal Zavalsız, Balıkesir Vali Yardımcısı Akın Ağca, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mehmet Aydemir ve Nuri Çakmak ile Varaka Kağıt çalışanları katıldı.

Törene katılan Balıkesir Vali Yardımcısı Akın Ağca tesisler hakkında bilgi verdi. Ağca “Sayın Cumhurbaşkanım, 5,4 milyar TL’lik yatırımla gerçekleştirilmiş olan tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Varaka Kağıt ve ayakkabı fabrikalarının toplan çalışanı 664 olup 2022 yılı içerisinde 13 milyon dolar ihracat sağlamıştır” dedi. Fabrikaların görüntüleri tören alanındakilere izlettirildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada tasarruf var. İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım” ifadelerini kullandı. Ardından Erdoğan “Ya Allah, Bismillah” sözleriyle fabrikaların kurdeleleri kesildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeline yönelik açıklama

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik büyümede dünyada ilk sıralarda yer aldık