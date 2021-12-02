Gündem İki aylık bebeğini acımasızca dövmüştü Cihan bebek öldü iddialarına hastaneden yanıt
GAZİANTEP

İki aylık bebeğini acımasızca dövmüştü: 'Cihan bebek öldü' iddialarına hastaneden yanıt

Gaziantep’te baba şiddetine maruz kalan 2 aylık bebeğin öldüğü yönündeki haberlere, tedavi gördüğü hastaneden yalanlama geldi. Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin tedavisinin yoğun bakımda titizlikle sürdüğünü dile getirdi.

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Haber Merkezi İHA
İki aylık bebeğini acımasızca dövmüştü: Cihan bebek öldü iddialarına hastaneden yanıt
Gaziantep'te iki aylık bebeğini korkunç bir şekilde işkence etmişti.

Gaziantep’te, babası tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra ağır yaralanan 2 aylık bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan bebeğin öldüğü ile ilgili paylaşımlara hastaneden cevap geldi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten hastanesi genel müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

"İddialar gerçeği yansıtmamaktadır, bebeğin tedavisi titizlikle devam ediyor"

Bebeğin, durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Cengiz Bayram, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir” ifadelerine yer verdi.

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