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İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor: Genel Merkez binasına geldiler

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor: Genel Merkez binasına geldiler

15:1325/06/2026, Perşembe
IHA
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Nevşehir Belediye Başkanı Arı ile Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti Genel Merkez binasına geldi.
Nevşehir Belediye Başkanı Arı ile Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti Genel Merkez binasına geldi.

AK Parti’ye katılması beklenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti Genel Merkezi binasına geldi.

AK Parti’ye katılması beklenen Nevşehir Belediye Başkanı Arı ile Keçiören Belediye Başkanı Özarslan AK Parti Genel Merkezi binasına geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti Genel Merkez binasında düzenlenecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Arı ve Özarslan’ın rozetini takması bekleniyor.



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