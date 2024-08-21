İki bölgede PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde ve Zeytin Dalı bölgesinde iki başarılı operasyon gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
'Öngörülemez Süratli ve Sürekli'
'Öngörülemez Süratli ve Sürekli'
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.
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1 saat önce