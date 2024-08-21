|
Gündem

İki bölgede PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Pınar Görgü
11:48 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:18 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde ve Zeytin Dalı bölgesinde iki başarılı operasyon gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


'Öngörülemez Süratli ve Sürekli'

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.


#MSB
#terör operasyonu
#Irak
#PKK
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek? 21 Ağustos İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve arıza onarım saatleri