İki dudağının arasında tutarken yuttu: Akciğerinden çıktı

Afyonkarahisar'da bir kişinin iki dudağının arasında tuttuğu sırada yutunca akciğerine kaçan 12 milimetrelik metal pul, başarıyla alındı.
Afyonkarahisar'da yaşayan 37 yaşındaki B.Ö'nün iki dudağının arasında tuttuğu metal pul, nefes borusuna kaçtı. Bir süre sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Acil Servisine kuru öksürük şikayetiyle müracaat eden B.Ö'nün tomografisinde sağ akciğerinin bronşunda yabancı cisim görüntülendi.
Ameliyata alınan hastanın akciğerindeki metal pul operasyonla çıkarıldı.
"Gayet başarılı bir müdahalemiz oldu"
Operasyonu gerçekleştiren AFSÜ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dumanlı, tanı konulduktan sonra zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini söyledi.
Başarılı operasyonla sağ akciğerdeki yabancı cismin çıkarılarak hastanın rahatlatıldığını anlatan Dumanlı, şöyle konuştu:
Yabancı cisim yutmaları ölümcül sonuçlar doğurabiliyor
Dumanlı, yabancı cisim yutmalarının hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı.
Çocuklarda nefes borusunun küçük olması nedeniyle yabancı cisim yutmalarının ölümle sonuçlanabileceğine dikkati çeken Dumanlı, şunları kaydetti: