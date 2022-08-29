İki ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda dört tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Bölge Başkanlığı'nın üç ay süren çalışmalarının ardından altı şüphelinin 'örgütlü göçmen kaçakçılığı' suçunu işledikleri tespit edildi.

Ekipler, 27 Ağustos'ta İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde operasyon düzenledi. Beş ev ve iki araçta yapılan aramalarda; 13 cep telefonu, 11 SIM kart, 17 hafıza kartı, bir laptop, bir el telsizi, dört tarihi eser niteliğinde obje, 13 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 400 TL, 63 gram kubar esrar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan altı şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası adliye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.E., S.T.H., T.K. ve U.G.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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