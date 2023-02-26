İki kardeşten taziye ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından taziye ve destek için gelen liderleri ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel’le bir araya geldi. Erdoğan ilk olarak İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde taziye ve destek ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Aliyev, Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin hem sevinçli hem kederli günlerde birbirinin yanında olduğunu belirten Aliyev, depremin etkilerinin ortadan kaldırılması için insani yardımlara devam edeceklerini söyledi. Erdoğan da dayanışma için teşekkür etti.

Erdoğan ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti. İki görüşmede basına kapalı gerçekleşti.



