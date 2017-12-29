İki minibüs varmış

MİT ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonu sonucu 13 Aralık’ta Bahçelievler’de yakalanan teröristlerin, saldırıları tek minibüsle değil, bomba yüklü iki minibüsle yapmayı planladıkları belirlendi. Buna göre PKK’lılar, tekeri patlatılarak operasyon yapılan ilk minibüste içi bombayla dolu 8 yangın tüpünün 4’ünü ikinci bir araca koyacak ve eylemi iki araçla birden gerçekleştirecekti. PKK’lıların saldırılarda kullanmayı tasarladığı minibüslerden ikincisi ise, ilkine yapılan operasyondan bir gün sonra ele geçirildi. ‘06 YTL 93’ plakalı araç 14 Aralık’ta Yenibosna’da bulundu.

NEFES KESEN OPERASYON

İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin hemen öncesi nefes kesen operasyon, 12 Aralık salı akşamı 19.00-20.00 arasında MİT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün, İstanbul İstihbarat ve TEM’e “34 MYN 24 plakalı 2006 model araç şüpheli, eylem yapabilir” bilgisini vermesiyle başlamıştı. Tüm kamera kayıtlarını inceleyip, aracın sahibi olan PKK’lı Gülsüm B.’nin bağlantılarına ulaşan polis, şüpheli araca 8 saatlik bir çalışmanın ardından, çarşamba günü gece 04.00’te Bahçelievler-Şirinevler Mahmutbey Caddesi 18. Sokak’ta ulaşmıştı. Aracın etrafında pusuya yatan polis, minibüsün lastiğini patlatmış ve bölgede bulunan 10 apartmanı sessizce boşaltmıştı. Daha sonra terörist Hamza D. öğle vakti saat 13.35’te aracın yanına gelince kıskıvrak gözaltına alınmıştı.

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Minibüste yangın tüpleri içerisine yerleştirilmiş bombaların NATO envanterindeki fabrikasyon RDX, PTN ve HMX türü olduğu belirlenmişti.