İki örgüt üyesi itirafçı oldu

İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun ve Rusya’da tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir’in elebaşılığını yaptığı organize çetelere yönelik 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 166 şüpheliden 147’si tutuklandı. Her iki örgütte bulunan 2 tutuklunun itirafçı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile 100 eyleme karışan Boyun ve Gökdemir’in elebaşılığını yaptığı organize çetelere operasyon düzenlendi. Aralarında Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu 166 şüpheliyi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve aralarında Boyun’un da bulunduğu 147 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan iddianameye yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sorgusunda Daltonlar suç örgütünden bir tetikçinin, Boyunlar suç örgütünden ise bir şüphelinin itirafçı oldukları öğrenildi. Tutuklanan şüpheli Deniz G.B.’nin ise kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden suç örgütüne militan kazandırdığı tespit edildi.