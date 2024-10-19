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İki örgüt üyesi itirafçı oldu

İki örgüt üyesi itirafçı oldu

Şahin Şen
04:0019/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Polisin sorgusunda Daltonlar suç örgütünden bir tetikçi ve Boyunlar suç örgütünden bir şüpheli itirafçı oldu.
Polisin sorgusunda Daltonlar suç örgütünden bir tetikçi ve Boyunlar suç örgütünden bir şüpheli itirafçı oldu.

İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun ve Rusya’da tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir’in elebaşılığını yaptığı organize çetelere yönelik 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 166 şüpheliden 147’si tutuklandı. Her iki örgütte bulunan 2 tutuklunun itirafçı olduğu ortaya çıktı. Çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile 100 eyleme karışan Boyun ve Gökdemir’in elebaşılığını yaptığı organize çetelere operasyon düzenlendi. Aralarında Boyun’un eşi Ece Boyun’un da bulunduğu 166 şüpheliyi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve aralarında Boyun’un da bulunduğu 147 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan iddianameye yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sorgusunda Daltonlar suç örgütünden bir tetikçinin, Boyunlar suç örgütünden ise bir şüphelinin itirafçı oldukları öğrenildi. Tutuklanan şüpheli Deniz G.B.’nin ise kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden suç örgütüne militan kazandırdığı tespit edildi.


'Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı: PKK üyeliğinden hapis yatmış!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.

#İtalya
#örgüt
#itiraf

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