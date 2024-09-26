FETÖ'nün sızma şifresi: İtirafçı binbaşı kodu söyledi! 21 örgüt mensubunu deşifre etti

"Sami, öğrenci sınav giriş kağıdının sağ üst kısmındaki barkodda yer alan rakamların son 3 hanesinin toplamının son rakamına göre kişi kategorisi yapıldığını söyledi. 'Bu 3 rakamın toplanmasıyla çıkan rakamın sonu 8, 9, 0 ve 7 olanların 'müspet' yani örgüt içerisinde bulunan şahıslar, 5 ve 6 olanların 'menfi' yani örgüt içerisinde olmayan şahıslar, diğer rakamlarda olan şahısların 'fark etmez' olarak kodlandığını söyledi. İsim listesi vermedi, sınava girecek öğrencilerin tanınma şeklini söyledi."