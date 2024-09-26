FETÖ'nün sızma şifresi: İtirafçı binbaşı kodu söyledi! 21 örgüt mensubunu deşifre etti

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında itirafçı olan binbaşı, örgütün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınmasını istediği mensupları için belirlediği "şifreli kod" sistemini anlattı. İtirafçı, öğrenci sınav giriş kağıdındaki barkod numarasının son 3 hanesinin toplamı 8, 9, 0 ve 7 olan kişilerin "müspet", 5 ve 6 olanların "menfi", diğer rakamlarda olanların ise "fark etmez" olarak kodlandığını aktardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, hava tabip binbaşı Ömer T'nin, örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "operasyonel hatlar" üzerinden arandığı tespit edildi.
İfadesinde, ortaokul yıllarında kendisiyle irtibata geçen örgüt mensubuna, askeri liseye gitmek istediğini söylediğini belirten Ömer T, böylece örgüt evlerinde sınavlara hazırlanmaya başladığını kaydetti.
Örgüt elebaşı Gülen'den "birincilik" hediyesi
Gülhane Askeri Tıp Akademisini 1999'da kazandığını, mezun olduktan sonra Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında göreve başladığını belirten Ömer T, daha sonra Hava Astsubay Hazırlama Okulu'nda öğrenci alımlarından sorumlu olduğunu anlattı.
Bu olaydan sonra örgütün ne kadar güçlü ve tehlikeli olduğunu anladığını belirten Ömer T, sonraki sınav komisyonu görevlerini mazeret göstererek kabul etmemeye çalıştığını öne sürdü.