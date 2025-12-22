Yeni Şafak
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölümlü kazada acı detay

Altı kişinin yaralandığı kazada askerden 1 hafta önce dönen genç hayatını kaybetti.
Bolu'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç kaldırılan genç hayatını kaybetti. Düzce'den ziyaret için Abant Gölü Milli Parkı’na giden gencin yaklaşık bir hafta önce askerden geldiği öğrenildi.

Bolu’da Abant yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Düzce’den Bolu’ya gezmek için gelen gencin 1 hafta önce askerden geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant istikametine seyir halindeki 81 BZ 522 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 81 BH 744 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 hafta önce askerden geldi

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Murat Can Eğlence, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren ve Düzce’den ziyaret için Abant Gölü Milli Parkı’na giden Eğlence’nin yaklaşık 1 hafta önce askerden geldiği öğrenildi.



#Bolu
#Kaza
#Asker
#Düzce
