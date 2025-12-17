Yeni Şafak
Kümesi alev alev yanan vatandaştan şaşırtan sözler

22:5217/12/2025, Çarşamba
IHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde boş bir hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan kümesinin kaşısına geçen kümes sahibi, "Canımız sağ ben de yanabilirdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıhalimler köyünde Niyazi Cengiz’e ait 7 bin kapasiteli boş hindi kümesinin bakıcı odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kümeste çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan bakıcı odası küle dönerken kümesin bir kısmı hasar gördü.

Ekipler tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Kümes sahibi Niyazi Cengiz’in ise kümesin karşısına geçip sigara içmesi dikkat çekti.

Hindilerin 3 gün önce çıktığını ifade eden Niyazi Cengiz, "Canımız sağ ben de yanabilirdim. 2-3 gün önce hindileri sevk ettikten sonra köye gitmiştim köyde arkadaşlar komşular aradı. Öyle duydum kümeste kimse yoktu" dedi.

#Bolu
#Kümes
#Yangın
