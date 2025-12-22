Yeni Şafak
İki otomobilin çarpıştığı kazada altı yaralı

00:4322/12/2025, Pazartesi
AA
Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile otomobillerdeki dört kişi olmak üzere altı kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ö.M'nin kullandığı 05 AZ 021 plakalı otomobil, Güvendik mevkisinde O.D. idaresinde 60 AGH 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



