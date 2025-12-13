Yeni Şafak
Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

21:4913/12/2025, Cumartesi
DHA
Amasya'da otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu konumundaki F.A. yaralandı.

Kaza, saat 17:00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 55 FD 118 plakalı otomobil ile U.Y. kontrolündeki 05 AEY 066 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan F.A., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A., ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

