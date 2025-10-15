İkinci aşama başlıyor

Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da da açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, Hamas'la ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Hamas silah bırakacak." diyen Trump, "Hamas'la konuştum, bana silah bırakacaklarını söylediler. Eğer bırakmazlarsa biz onları silahsızlandıracağız" ifadelerini kullandı. Silah bırakmanın makul bir zaman diliminde ve hızlı bir şekilde olacağını iddia eden Trump, Hamas ile görüşmelerin kendisinin adına çalışan insanlar aracılığı ile en üst düzeyde gerçekleştiğini belirtti.