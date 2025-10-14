Yeni Şafak
Mısır'da ateşkese imza atan devletlerden kaçı Filistin'i tanıyor?

Mısır’da ateşkese imza atan devletlerden kaçı Filistin’i tanıyor?

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
13:1214/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çektirildi.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çektirildi.

Mısır'daki Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin deklarasyonu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdel Fettah El-Sisi ve Katar Devleti Emiri Tamim bin Hamad Al-Thani’nin ortak imzasıyla yayımlandı. Ateşkesin temininde önemli rol üstlenen ABD, Mısır, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra Batı ve dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Ligi’nden temsilciler yer alıyor. Peki bu devletlerden kaçı Filistin Devleti’ni tanıyor?


Sadece 3 isim Filistin'i tanımıyor

Mısır'daki Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi, Türkiye, ABD ve Mısır Zirveye öncülük etti.


Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağladı.


Bu ülkeler arasında üç isim ABD, Almanya ve Yunanistan Filistin'i tanımamaya devam ediyor.
Her ne kadar resmi olarak açıklamış olmasalar da Barış Zirvesi'ne katılarak Filistin'in varlığını da kabul etmiş oldular.


157 BM üyesi Filistin'i tanıyor

Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklayan BM üyeleri şunlar:

Cezayir, Bahreyn, Endonezya, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Fas, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Küba, Ürdün, Madagaskar, Nikaragua, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Zambiya, Arnavutluk, Brunei Darüsselam, Cibuti, Morityus, Sudan, "Kıbrıs" adı altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Slovakya, Mısır, Gambiya, Hindistan, Nijerya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Komorlar, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Cabo Verde, Kuzey Kore, Nijer, Romanya, Tanzanya, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve, Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Gabon, Umman, Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Butan, Ruanda, Etiyopya, İran, Benin, Kenya, Ekvator Ginesi, Vanuatu, Filipinler, Esvatini, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kırgızistan, Malavi, Doğu Timor, Paraguay, Karadağ, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahilleri, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Şili, Guyana, Peru, Surinam, Uruguay, Lesotho, Güney Sudan, Suriye, Liberya, El Salvador, Honduras, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Dominika, Antigua ve Barbuda, Grenada, İzlanda, Tayland, Guatemala, Haiti, İsveç, Saint Lucia, Kolombiya, Saint Kitts ve Nevis, Barbados, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Bahamalar, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya, Ermenistan, Meksika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Portekiz, Fransa, Monako Prensliği, Lüksemburg, Belçika, Malta ve San Marino.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne katıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.


Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.


