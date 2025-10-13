Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi alınca uçağı indirmedi: Netanyahu'nun katılımı iptal edildi

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan, Gazze Zirvesi’ne İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katılacağı yönünde yapılan açıklama üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın Şarm el-Şeyh Havalimanı’na inişine kısa süreli ara verildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın uçağı piste yaklaşmasına rağmen iniş yapmayarak pas geçti ve bir süre Kızıldeniz semalarında bekleme yaptı. Netanyahu’nun zirveye katılmayacağının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının güvenli şekilde Şarm el-Şeyh’e indiği bildirildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan haberi alınca uçağı indirmedi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı uluslararası zirveye katılmak üzere Şarm el-Şeyh’e hareket etti. Ancak Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın, zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katılacağı yönündeki açıklaması üzerine uçağın iniş planı değiştirildi. Erdoğan’ı taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı’na yaklaşmasına rağmen piste inmedi ve pas geçerek Kızıldeniz semalarında bir süre bekleme pozisyonuna geçti.





Türkiye’nin, Netanyahu ile aynı platformda yer almak istemediğini belirtti. Kısa süre sonra Mısır makamlarından, Netanyahu’nun zirveye katılmayacağı yönünde yeni bir bilgi gelmesi üzerine Erdoğan’ın uçağı yeniden rotaya girdi ve güvenli şekilde Şarm el-Şeyh Havalimanı’na iniş yaptığı iddia edildi.











